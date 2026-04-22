Die Ukraine erhält den Minensuchboot „Henichesk“ mit Unterwasserdrohnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Verteidigungsministerium hat die technischen Daten und Funktionen des Minensuchboots „Henitschesk“ bekannt gegeben. Die Ukraine wird im Juni von den Niederlanden das Minensuchboot Zr.Ms. Makkum der Alkmaar-Klasse erhalten, das zu Ehren des im Juni 2022 verlorenen Schiffes den Namen „Henitschesk“ tragen wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums.