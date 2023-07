Ukraine erwägt neue Route für "Getreideabkommen" - Botschafter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Botschafter in der Türkei, Wassyl Bodnar, hat erklärt, dass die Ukraine die Möglichkeit in Betracht zieht, Lebensmittel im Rahmen der „Getreideinitiative“ durch die Hoheitsgewässer Rumäniens und Bulgariens zu transportieren. Dies sagte er in der Sendung des TV-Marathon.

Nach Ansicht des Botschafters werden die Russen vielleicht nicht alle Drohungen wahr machen, von denen sie sprechen. Die Bedrohung bleibt jedoch bestehen, und das wirkt sich auf Verlader, Versicherungen usw. aus.

Bodnar sagte auch, dass die Ukraine einen entsprechenden Fonds eingerichtet hat, um diese Risiken zu garantieren, aber es gibt bestimmte Bedingungen.

„Wir haben auch Möglichkeiten, Schiffe und Unternehmen anzuziehen. Aus unserer Sicht lässt sich das realisieren, und zwar nicht einmal über diese bereits vereinbarte Route, sondern über die Hoheitsgewässer Rumäniens und Bulgariens. Dies ist auch eine mögliche Option, um die Risiken zu minimieren“, sagte er.

Der Botschafter betonte, dass es die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft sein sollte, einerseits der Ukraine bei der Verwirklichung eines solchen Szenarios zu helfen und andererseits Druck auf Russland auszuüben, um dessen mögliche Angriffe zu verhindern.