Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine bereitet sich sorgfältig auf das nächste Treffen im Ramstein-Format vor. In den Jahren 2022-2024 hat Ramstein seine Wirksamkeit bewiesen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Sprechers des Außenministeriums Heorhiy Tykhyi auf einer Pressekonferenz.

„Natürlich bereiten wir uns auch auf das Treffen in Ramstein vor. Wir halten das Ramstein-Treffen für einen effektiven Mechanismus, ein effektives Format, das seine Wirksamkeit in den Jahren 2022-2024 bewiesen hat. Daher ist es gut, dass es weiter funktioniert“, sagte Tikhiy.

Seiner Meinung nach ist die Art der Unterstützung, die die Länder der Ukraine gewähren, wichtiger als die Frage, wer den Vorsitz innehat.

„Wir begrüßen es, dass die Briten nun diese Rolle der Einberufung des Ramstein-Gipfels übernommen haben. Was die amerikanische Seite betrifft (ob ein US-Vertreter in Ramstein anwesend sein wird – Anm. d. Red.), so halte ich es für besser, diese Ankündigungen ihnen zu überlassen. Lassen Sie sie die Entscheidung treffen, lassen Sie sie wissen, wie ihre Teilnahme aussehen wird“, sagte der Sprecher.

Ihm zufolge werden bei dem bevorstehenden Treffen Entscheidungen zur Stärkung der Ukraine erwartet. Dabei wird es insbesondere um die Luftverteidigung gehen. Ebenso wie Investitionen in die ukrainische Waffenproduktion.

