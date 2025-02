Die Ukraine und die EU bereiten sich auf eine gemeinsame Zollkontrolle vor: Ein Pilotprojekt wird noch in diesem Jahr starten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine bereitet sich auf die Einführung einer gemeinsamen Zoll- und Grenzkontrolle an ihren Grenzen zur Europäischen Union vor.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Ministerpräsidents Denys Schmyhal bei einer Regierungssitzung.

Ihm zufolge ist geplant, im Jahr 2025 ein Pilotprojekt an der ukrainisch-polnischen Grenze zu starten

„Der dritte Bereich unserer Arbeit ist die Einführung einer gemeinsamen Zoll- und Grenzkontrolle an den Grenzen zur EU. Wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr ein Pilotprojekt an der ukrainisch-polnischen Grenze gestartet wird“, sagte der Ministerpräsident.

Schmyhal stellte klar, dass das entsprechende Abkommen mit der Europäischen Kommission derzeit ausgehandelt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die gemeinsame Kontrolle an der Grenze eine erhebliche Zeitersparnis für Menschen und Unternehmen bringen und die Ukraine noch näher an die Europäische Union heranführen wird.

„eCheck“

Im Mai 2023 hat die Ukraine das Online-Grenzübergangsbuchungssystem eChezha eingeführt. Es wurde an Dutzenden von Grenzübergängen mit der EU und Moldawien eingeführt.

Es handelt sich um einen kostenlosen Service, der im Voraus an einem beliebigen Ort registriert werden kann, anstatt direkt am Kontrollpunkt. Benachrichtigungen über die sich nähernde Warteschlange werden an das elektronische Kabinett und in Form von SMS und Anrufen gesendet.

Insbesondere können sich die Fahrer hier registrieren und die Warteschlange im offenen Modus auf der Website des Systems verfolgen.

Ebenfalls heute wurde bekannt, dass die Ukraine plant, ihre Grenzinfrastruktur und Logistik bis 2030 erheblich auszubauen. 29 Kontrollpunkte sollen renoviert und 17 neue gebaut werden.