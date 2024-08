Die Ukraine fordert Mexiko auf, Putin zu verhaften, wenn er zur Amtseinführung des Präsidenten kommt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat die mexikanische Regierung gebeten, den Kremlchef Wladimir Putin zu verhaften, wenn er am 1. Oktober an der Amtseinführung von Präsidentin Claudia Sheinbaum teilnimmt.

Dies geht aus einem Brief hervor, der auf der Facebook-Seite der ukrainischen Botschaft in Mexiko veröffentlicht wurde.

Die Botschaft dankte Mexiko für die Einladung zur Amtseinführung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Die Diplomaten merkten an, dass sie die Tatsache anerkennen, dass Mexiko Vertreter aller Länder, mit denen es diplomatische Beziehungen unterhält, zur Amtseinführung einlädt, erinnerten das Land jedoch an den Haftbefehl des IStGH gegen Putin.

„Wir hoffen, dass sich die mexikanische Regierung der Tatsache bewusst ist, dass Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher ist, der verdächtigt wird, ukrainische Kinder entführt und nach Russland verschleppt zu haben, und gegen den ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorliegt, dessen Rechtsprechung Mexiko anerkennt… Wir gehen davon aus, dass Mexiko den internationalen Haftbefehl vollstrecken wird, indem es den Genannten an die UN-Justizbehörde in Den Haag ausliefert“, heißt es in dem Brief.