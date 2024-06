In der Ukraine gibt es weiterhin Stromausfälle rund um die Uhr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den Regionen der Ukraine wird an Werktagen ein hohes Niveau des Stromverbrauchs aufrechterhalten, teilte Ukrenergo mit.

Die Stromausfälle rund um die Uhr werden in der Ukraine am Donnerstag fortgesetzt. Dies berichtete Ukrenergo am Mittwoch, den 19. Juni.

Morgen werden die Oblenergos in der gesamten Ukraine stündliche Abschaltungen von 00:00 bis 24:00 Uhr vornehmen. Der Grund dafür ist der hohe Verbrauch aufgrund der Hitze und der Arbeitstage, hieß es in der Meldung.

Das Unternehmen versicherte, dass die Stromversorgung kritischer Infrastruktureinrichtungen nicht eingeschränkt werden wird.

Erinnern Sie sich, dass die Stromingenieure eine Zunahme der Abschaltungen in der laufenden Woche vorausgesagt haben. Das betrifft vor allem die Abendstunden.