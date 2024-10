Ukraine greift Drohnenbasis in Russland an, in der 400 Shaheds gelagert waren - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Mittwoch, den 9. Oktober, hat die ukrainische Marine zusammen mit Einheiten des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) einen Lagerstützpunkt von Shahedin in Russland in der Nähe von Oktjabrskoje in der Region Krasnodar angegriffen.

Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass in dem Stützpunkt etwa 400 Angriffsdrohnen gelagert waren. Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben das Ziel getroffen. Danach begann die Detonation auf dem Gebiet des Stützpunktes.

„Nach den Ergebnissen der objektiven Kontrolle wurde ein präziser Treffer auf das Ziel verzeichnet. Eine sekundäre Detonation wurde auf dem Territorium der Einrichtung beobachtet. Die Zerstörung der UAV-Lagerbasis Shahed wird die Fähigkeit der russischen Angreifer, die Zivilbevölkerung in ukrainischen Städten und Dörfern zu terrorisieren, erheblich einschränken“, hieß es in der Erklärung.