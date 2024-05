Die Ukraine hat ihre Stromimporte um ein Drittel erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Energieunternehmen der Ukraine hat die Stromimporte aus Europa im April um das 1,5-fache gesteigert. Dies berichtete Ukrinform am Freitag, den 3. Mai, unter Berufung auf Daten des Pressedienstes des Unternehmens.

„Der staatliche Energiehändler JSC Energy Company of Ukraine (ECU) hat am Ende des Monats das Volumen der Importe um das 1,5-fache erhöht. Das Unternehmen importierte Strom aus Ungarn und Rumänien. EKU steht bei den Stromimporten an zweiter Stelle unter allen Anbietern“, so das Unternehmen.

Nach Angaben von EKU importierte die Ukraine im April dieses Jahres 225.000 MWh Strom, was sich als der höchste Wert seit Anfang 2024 herausstellte. Im Vergleich zum März ist das Volumen der kommerziellen Importe um ein Drittel gestiegen.