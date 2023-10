Die Ukraine hat den Import von Strom aus der EU eingestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine importiert seit Montag, dem 2. Oktober, keinen Strom mehr aus der EU. Dies berichtet Ukrenergo.

„Heute gibt es einen Export im Energiesystem. Er wird in die Slowakei und nach Moldawien durchgeführt. Das Gesamtvolumen beträgt 4555 MWh, mit einer maximalen Kapazität in einigen Stunden bis zu 396 MW“, heißt es in der Meldung.

Nach Angaben des Unternehmens ist der Stromverbrauch in der Ukraine rückläufig. Gestern, am 1. Oktober, lag der abendliche Höchstverbrauch trotz des Rückgangs der durchschnittlichen Tagestemperatur um 3°C um 1,8% niedriger als am vorangegangenen Sonntag, dem 24. September.

Gleichzeitig sind seit heute Morgen 404 Siedlungen aufgrund von Feindseligkeiten und anderen Gründen weiterhin ohne Licht.

Am Montag wurde bekannt, dass ein Block in einem Wärmekraftwerk in der Ukraine früher als geplant in Betrieb genommen wurde. Er fügte dem Energiesystem eine Kapazität von 100 MW hinzu.

Wir erinnern uns, der Energiesektor hat die Zuverlässigkeit der Stromversorgung im Osten der Ukraine erhöht. Sie haben die Hochspannungsfreileitung wieder in Betrieb genommen.