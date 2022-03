Die Ukraine und Russland setzten ihre Online-Verhandlungen fort

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Dienstag, den 15. März, setzten die Ukraine und Russland ihre Verhandlungen über die Beendigung des Krieges fort, die am Vortag begonnen hatten. Dies wurde von einem Mitglied der ukrainischen Delegation, dem Abgeordneten David Arachamija, bekannt gegeben, schreibt UP.

„Die Verhandlungen laufen bereits“, sagte er.

Es liegen noch keine weiteren Informationen über die heutigen Verhandlungen vor…