​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Werchowna Rada hat erklärt, dass sie die Position Japans in den nördlichen Außenbezirken des Landes unterstützt. Am Freitag, den 7. Oktober, verabschiedeten die ukrainischen Abgeordneten einen Resolutionsentwurf, der die Kurileninseln als russisch besetztes Gebiet anerkennt.

287 Abgeordnete der Werchowna Rada stimmten für die Resolution.

„Die Ukraine hat ihren Respekt für die Souveränität und territoriale Integrität Japans bekräftigt, einschließlich seiner nördlichen Gebiete, die immer noch unter russischer Besetzung stehen. Heute habe ich ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Es gibt eine Erklärung der Werchowna Rada der Ukraine. Und wir rufen alle in der Welt auf, ähnliche Entscheidungen zu treffen“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache.

Das Staatsoberhaupt wies auch darauf hin, dass sich Russland durch seinen Krieg gegen die Ukraine und gegen das Völkerrecht und die internationale Ordnung in eine Lage gebracht hat, in der es nur noch eine Frage der Zeit ist – die wirkliche Befreiung von allem, was einmal beschlagnahmt wurde und unter der Kontrolle des Kremls steht.

„Der Aggressor muss verlieren. Und so wird es sein. Damit sich Kriege wie dieser nicht wiederholen und der Frieden wirklich dauerhaft ist. Nichts sollte dem Eindringling überlassen werden. Ich glaube, dass für unsere Partner die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden wird“, sagte Selenskyj…