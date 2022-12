Die Ukraine wird beim Eurovision Song Contest im nächsten Jahr von der Band Tvorchi vertreten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Finale der Nationalen Auswahl für den Eurovision Song Contest 2023, das am Samstag, den 17. Dezember in Kiew stattfand, kürte den Gewinner, der die Ukraine beim internationalen Song Contest im Mai 2023 in Liverpool, Großbritannien, vertreten wird.

Nach den Abstimmungsergebnissen der Jury – Jamala, Yulia Sanina und Taras Topoli – sowie des Publikums, das in der Bewerbung Dia abgestimmt hat, wird die Ukraine durch die Band TVORCHI beim Wettbewerb in Liverpool vertreten.

Das Finale der ukrainischen Landesauswahl fand zur Sicherheit der Anwesenden im Falle eines Luftangriffs unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Band TVORCHI besteht aus dem Tonproduzenten Andrij Gutsulyak und dem Sänger Jeffrey Kenny. Die Band kommt aus Ternopil und ist noch recht jung – sie wurde 2018 gegründet. Interessanterweise wären beide Künstler Apotheker geworden, wenn es nicht um die Musik gegangen wäre – sowohl Geoffrey als auch Andrij studierten an der pharmazeutischen Fakultät der Nationalen Medizinischen Universität Ternopil, die nach I. Gorbatschowski benannt ist.

In den vier Jahren ihres Bestehens haben TVORCHI vier Studioalben veröffentlicht: The Parts (2018), Disco Lights (2019), 13 Waves (2020) und ROAD (2021).