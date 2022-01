Die Ukraine wird innerhalb eines Jahres 550 Mrd. Hrywnja zurückzahlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Jahr 2022 muss die Ukraine 550,71 Mrd. Hrywnja zurückzahlen, davon 423,97 Mrd. Hrywnja an Inlandsschulden und 126,74 Mrd. Hrywnja an Auslandsschulden. Dies teilte das Finanzministerium mit.

Es wurde festgestellt, dass im Februar die höchsten Zahlungen erwartet werden – 66,31 Mrd. Hrywnja, davon 59,05 Mrd. Hrywnja für die internen Schulden und 7,26 Mrd. Hrywnja für die externen Schulden.

Im Mai beliefen sich die Zahlungen auf 56,44 Milliarden Hrywnja, davon 48,87 Milliarden Hrywnja für inländische und 7,57 Milliarden Hrywnja für ausländische Schulden.

Im Juni muss die Ukraine 56,18 Mrd. Hrywnja an ihre Gläubiger zahlen, davon 51,02 Mrd. Hrywnja an Inlandsschulden und 5,17 Mrd. Hrywnja an Auslandsschulden.

Im September belaufen sich die Zahlungen auf 55,63 Mrd. Hrywnja, davon 3,12 Mrd. Hrywnja für inländische und 52,51 Mrd. Hrywnja für ausländische Schulden.

Es wird berichtet, dass der allgemeine Fonds des Staatshaushalts für 2021 mit einem Defizit von 168,4 Mrd. Hrywnja ausgeführt wurde, während die Prognose 220,9 Mrd. Hrywnja beträgt. Die tatsächliche Kreditaufnahme belief sich auf 602,8 Mrd. Hrywnja oder 86,2 % des Plans. 388,3 Mrd. Hrywnja, davon 108,9 Mrd. Hrywnja in Fremdwährung, wurden durch die Platzierung von Staatsanleihen zur Finanzierung des Staatshaushalts aufgebracht. 192,8 Milliarden Hrywnja wurden aus externen Quellen aufgebracht.

Die Zahlungen für die Staatsverschuldung im Jahr 2021 beliefen sich auf insgesamt 441,1 Mrd. Hrywnja (94,2 % des Plans) und die Zahlungen für den Schuldendienst auf insgesamt 150 Mrd. Hrywnja (98,6 % des Plans).