Die Ukraine wird nicht bereit sein, für den Gastransit in Rubel zu zahlen - Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Wenn Russland vorschlägt, für den Erdgastransit in Rubel zu zahlen, wird die Ukraine dies ablehnen. Dies sagte Energieminister Herman Haluschtschenko in einem Interview mit der Economic Pravda, das am Montag, den 28. März, veröffentlicht wurde.

„Wir werden nicht auf Rubel umstellen. Das ist unmöglich“, sagte der Minister.

Galuschtschenko betonte, dass die Angelegenheit recht kompliziert sei, da neben der Ukraine und Russland auch andere europäische Länder, in die Gas exportiert wird, betroffen sind.

„Es handelt sich nicht um ein bilaterales Abkommen. Erstens ist es notwendig, dass die Europäer in Rubel zahlen. Es ist alles miteinander verbunden. Es ist unmöglich, hier in Rubel zu zahlen und hier Euro und Dollar zu erhalten“, sagte Galuschtschenko.

Gleichzeitig werde die Ukraine weiterhin russisches Gas nach Europa transportieren.

„Es sind die Russen, die dann den Europäern sagen sollten: Wenn ihr nicht in Rubel zahlen wollt, dann auf Wiedersehen, wir stellen die Gaslieferungen ein“, sagte der Minister.

Er meinte, dass die EU auf ein solches Szenario noch nicht vorbereitet sei, aber „jeder sagt, dass wir die Versorgung so weit wie möglich diversifizieren müssen, und das braucht Zeit“…