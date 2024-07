Die Ukraine wird von der Weltbank einen Zuschuss von 3,9 Milliarden Dollar erhalten: Wofür das Geld ausgegeben wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Laut Ministerpräsident Schmyhal wird die Regierung das Geld für die Gehälter von Rettungskräften, Lehrern und Ärzten sowie für soziale Unterstützungsprogramme verwenden. Er fügte hinzu, dass die Ukraine erwartet, den Zuschuss „in naher Zukunft“ zu erhalten

Heute, am 23. Juli, wird das Ministerkabinett der Ukraine über die Annahme eines Zuschusses in Höhe von 3,9 Milliarden Dollar aus den Vereinigten Staaten entscheiden. Die Mittel werden über die Weltbank an den Staatshaushalt überwiesen.

Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal während einer Regierungssitzung bekannt.

Ihm zufolge wird das Ministerkabinett das Geld für die Bezahlung von Gehältern für Rettungskräfte, Lehrer, Ärzte und soziale Hilfsprogramme verwenden. Schmyhal fügte hinzu, dass die Ukraine erwartet, diesen Zuschuss „in naher Zukunft“ zu erhalten.

Zu Beginn dieses Jahres hat die Regierung die Verteidigungsausgaben um 495,3 Milliarden Hrywnja erhöht. Die Mittel sind für alle ukrainischen Strafverfolgungsbehörden bestimmt.