In der Ukraine wurde eine neue leistungsstarke Gasbohrung in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine ist eine weitere Gasbohrung mit einer täglichen Fördermenge von etwa 400.000 Kubikmetern Gas in Betrieb genommen worden. Dies berichtete Ukrhazvydobuvannya am Mittwoch, den 6. März.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine neue Evaluierungs- und Ausbeutungsbohrung mit einer Tiefe von 3885 Metern auf dem alten Feld handelt.

„Die Idee, dieses Bohrloch zu bohren, stammt von einem jungen Team von Entwicklern der UkrNIIgaz, die das Restpotenzial dieses Feldes bewertet, den Standort für seine Verlegung erfolgreich identifiziert und die hohe Aussichtslosigkeit von Bohrungen in dieser Zone nachgewiesen haben“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Bohrloch in 105 Tagen gebohrt wurde, was fast 30% schneller ist als im Projekt vorgesehen. Während der Bohrung wurde ein Tagesrekord für die Bohrung durch ein Team aufgestellt – sie bohrten 905 Meter in 24 Stunden.