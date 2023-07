In der Ukraine wurden 215 Fälle von sexueller Gewalt durch Invasoren registriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine wurden 215 Fälle von sexueller Gewalt durch das russische Militär registriert, davon 143 Fälle von Gewalt gegen Frauen. Diese Daten wurden von Generalstaatsanwalt Andrij Kostin genannt, als er online an den Anhörungen der US-Helsinki-Kommission „Rettung ukrainischer Kinder und Frauen vor der russischen Aggression“ teilnahm. Darüber berichtete das Büro des Generalstaatsanwalts am Donnerstag, den 27. Juli.

„Berichte aus erster Hand vermitteln ein klares Bild der Situation. Die Anhörungen begannen mit der Videoaussage einer ukrainischen Frau, deren Enkel, ein begabter Teenager, in den ersten Tagen des umfassenden Krieges vom russischen Militär getötet wurde“, berichtete Kostin.

Er erinnerte daran, dass „498 Morde an Kindern und mehr als 19.000 Fälle von Zwangsdeportation dokumentiert worden sind“.

Der Generalstaatsanwalt stellte fest, dass „die Opfer konfliktbedingter sexueller Gewalt überwiegend Frauen sind: 143 von 215 erfassten Fällen. Dazu gehören Vergewaltigung, Verstümmelung oder Folter von Genitalien, erzwungene Nacktheit und Drohungen mit Vergewaltigung“.

Er fügte hinzu, dass „dies nur dokumentierte Fälle sind, die tatsächlichen Zahlen könnten viel höher sein“.

„Wir führen einen Ansatz ein, der sich auf die Unterstützung der Opfer von Kriegsverbrechen konzentriert. Zu diesem Zweck haben wir ein Koordinierungszentrum für die Unterstützung von Opfern und Zeugen eingerichtet. Frauen und Kinder stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit“, teilte Kostin mit.

Er dankte auch all jenen, die die Bemühungen der Ukraine in dieser Richtung unterstützen.