Die Ukrainer haben in fast einem Monat mit freier Zollabfertigung 29.000 Autos eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukrainer haben fast einen Monat lang 29.195 Autos zum Nulltarif eingeführt. Mehr als die Hälfte davon – 16.793 – sind Autos im Wert von bis zu 100 Tausend Hrywnja, sagte die Abgeordnete Aljona Schkrum auf Facebook unter Berufung auf die Statistik des staatlichen Zolldienstes.

Der Abgeordnete widerlegte „Mythen über die Masseneinfuhr ausländischer Eliteautos“.

Laut der Statistik 11 406 Autos im Wert von 100 bis 500 Tausend Hrywnja, 760 Autos – von 500 Tausend bis 1 Million Hrywnja, 196 Autos – von 500 Tausend Hrywnja bis 1 Million Hrywnja und nur 40 Autos – teurer als 2 Millionen Hrywnja (Mercedes-Benz, Cadillac, AUDI, Lexus, BMW).

„Im Laufe eines Monats haben die Ukrainer eine wirklich große Menge an Autos importiert, aber 65-70% davon sind bescheidene, billige, „alte“ Autos, die in überwältigender Mehrheit für die Armee oder für den Bedarf der Terroristenabwehr und der Streitkräfte der Ukraine bestimmt sind. Davon geht auch ein bestimmter Prozentsatz an die Familien. Die Menschen kaufen keine 3.000-Dollar-Autos, um ein gutes Leben zu führen, sondern um sich in Kriegszeiten fortbewegen zu können“, sagte Shkrum.

Ihrer Einschätzung nach ist die Einfuhr von etwa 1.000 Autos, die teurer als 500.000 Hrywnja sind, d.h. gute Autos „für sich selbst und nicht für die Armee“, nicht katastrophal, aber sie glaubt, dass solche Autos besteuert werden könnten, was „zum Beispiel an die Streitkräfte der Ukraine gehen würde“.

Shkrum stimmte der Notwendigkeit zu, die Warteschlangen an der Grenze zu verkürzen, um die Lieferung von humanitärer Hilfe und von Fahrzeugen für die Armee zu erleichtern, vertrat jedoch die Ansicht, dass „alle Fahrzeuge unter 100.000 Hrywnja (oder sogar 200.000.) weiterhin ohne Steuern oder zumindest ohne eine erhöhte Verbrauchssteuer eingeführt werden sollten“.

„Und generell – es war notwendig, im Gesetz der ersten Priorität die Grenze der „Null“-Zollabfertigung nach Wert festzulegen. Und um alles zu klären, was ist teurer als 200 Tausend, mit Ausnahme von Pickups für die Armee, zu einem normalen Preis. Ich werde genau solche Regelungen fordern und entsprechende Änderungsanträge einreichen“, schrieb der Abgeordnete.