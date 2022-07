Ukrainer kehren massenhaft aus dem Ausland zurück - Staatlicher Grenzdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainer kehren weiterhin aus dem Ausland in ihre Heimat zurück: Allein an einem Tag sind über 36.000 Menschen aus dem Ausland in die Ukraine eingereist. Dies wurde in der Western Regional Department of the State Border Service of Ukraine-Western Border berichtet.

Insgesamt fast 40 Tausend Menschen kamen in der Ukraine in den letzten Tag, mehr als 36 Tausend von ihnen sind Ukrainer.

36 Tausend Menschen verließen die Ukraine in den letzten Tag. 20.000 von ihnen überquerten die Grenze im polnisch-ukrainischen Abschnitt, während der Rest in die Slowakei, nach Ungarn, Rumänien und Moldawien ging.

Insgesamt überquerten am 10. Juli fast 76.000 Menschen die westukrainische Grenze zur EU und zu Moldawien (in beide Richtungen). Sechzehntausend Fahrzeuge überquerten die Grenze.

Außerdem wurden 90 Lastwagen mit humanitärer Hilfe abgefertigt.

Zuvor wurde berichtet, dass die meisten Flüchtlinge nicht in die Ukraine zurückkehren werden, wenn der Krieg weitergeht.

Experten glauben, dass Hilfsprogramme internationaler Organisationen, Programme für die Rückkehr und die Anpassung der Menschen an die neuen Bedingungen in ihrer Heimat die Rückkehr der Flüchtlinge fördern könnten. Ein ungünstiges psychologisches Klima und finanzielle Schwierigkeiten gehören zu den Gründen, die viele Ukrainer, die ins Ausland gegangen sind, von einer Rückkehr abhalten könnten…