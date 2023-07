Die Ukrainer werden vor einer neuen Form des Betrugs gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine breitet sich eine neue Betrugsmasche aus, die unter dem Deckmantel des Erhalts von Geldern angeblich von einer internationalen Organisation erfolgt. Dies teilte das Büro des Ombudsmannes der Werchowna Rada mit.

„Ein ukrainischer Bürger hat sich an uns gewandt, weil eine unbekannte Person unter Verwendung seiner persönlichen Daten betrügerische Handlungen gegen ihn durchgeführt hat. Nach Angaben des Beschwerdeführers surfte er im sozialen Netzwerk TikTok und stieß auf ein Video, in dem es um die Möglichkeit ging, Gelder zu erhalten, die angeblich von einer internationalen Organisation stammen. Das Video enthielt einen Link zu einer Website. Nachdem er auf der Website persönliche Daten eingegeben hatte, übernahm der Betrüger das Telegram-Konto des Beschwerdeführers und schickte in seinem Namen eine Nachricht an alle seine Kontakte“, heißt es in der Erklärung.

In der Nachricht wurde er aufgefordert, sich Geld für einen Tag zu leihen. Infolgedessen veruntreute der Betrüger das Geld des Beschwerdeführers.

„Um nicht Opfer von Betrügern zu werden, sollten Sie Ihre persönlichen Daten nicht auf dubiosen, ungeprüften Websites preisgeben und vorsichtig sein, welche Nachrichten Sie erhalten“, fügte das Büro des Bürgerbeauftragten hinzu.

Es wurde auch daran erinnert, dass die Aneignung von fremdem Eigentum oder der Erwerb von Rechten an Eigentum durch Täuschung oder Vertrauensbruch (Betrug) eine Straftat gemäß Artikel 190 des Strafgesetzbuches der Ukraine ist. Auch das illegale Sammeln, Speichern, Verwenden, Vernichten und Verbreiten vertraulicher Informationen über eine Person wird gemäß Artikel 182 des Strafgesetzbuches der Ukraine strafrechtlich geahndet.

Zuvor wurde über die Enttarnung von Betrügern berichtet, die Geld von Angehörigen vermisster Kämpfer erpressten.

