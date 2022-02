Der ukrainische Botschafter wurde wegen seiner Kritik an dem Minister ins israelische Außenministerium einbestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Botschafter Jewhen Kornijtschuk ist ins israelische Außenministerium vorgeladen worden, um sich zu seiner öffentlichen Kritik am israelischen Außenminister Yair Lapid zu erklären.

Lapid sagte neulich in einem Interview mit Axios, dass er einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine nicht für wahrscheinlich hält.

„Im Moment geht man davon aus, dass es in naher Zukunft nicht zu einer gewaltsamen Konfrontation kommen wird. Ich glaube auch nicht, dass dort ein Weltkrieg ausbrechen wird“, sagte der israelische Außenminister.

Daraufhin veröffentlichte der ukrainische Botschafter Jewhen Kornijtschuk eine Erklärung, in der er scharfe Kritik übte und erklärte, es handele sich nicht um einen Konflikt zwischen den beiden Ländern, sondern um „einen Krieg, den Russland aggressiv und zynisch gegen die Ukraine führt“.

„Es ist eine Schande, dass Herr Lapid den seit acht Jahren andauernden Krieg in der Mitte Europas nicht bemerkt hat. Leider wiederholt Herr Minister die Rhetorik der russischen Propaganda und ignoriert die alarmierenden Berichte seiner stärksten Verbündeten – der USA, des Vereinigten Königreichs und der EU – über die hohe Wahrscheinlichkeit einer umfassenden russischen Militärinvasion in der Ukraine in den kommenden Wochen“, so Korniychuk.

Er betonte, dass Israel im Falle eines umfassenden Krieges in Europa mit der iranischen Bedrohung allein dastehen würde.

Israel schlug vor, den Gipfel Russland-Ukraine in Jerusalem abzuhalten – Medien.