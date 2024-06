Ukrainische Hacker griffen russische Unternehmen an, die den Krieg unterstützen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Hacker der Cyber-Community BO_Team haben zusammen mit Spezialisten des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes russische Unternehmen angegriffen, die den Krieg unterstützen.

Dies teilte der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine mit.

Der Nachrichtendienst stellte fest, dass die Hacker weiterhin wichtige Daten und Geräte zerstören, Operationen lahmlegen, Schaden anrichten und für schlechte Stimmung in Russland sorgen.

In der vergangenen Woche haben die Hacker

* mehr als 100 Terabyte Daten von OrbitSoft, einem Softwareentwickler, der Aufträge für die russische Armee ausführte. * alle Daten auf 8 Servern von Orient Systems, einem Entwickler und Lieferanten von Navigationsgeräten. Das Unternehmen arbeitete mit russischen Herstellern von Militärausrüstung, einschließlich unbemannter Luftfahrzeuge, zusammen. * alle Daten auf 19 Servern von Internetanbietern in Nischni Nowgorod – Linktelecom NN und Access Telecom. Alle Abonnenten dieser Anbieter haben Briefe erhalten, in denen sie an die unvermeidliche Abrechnung für den Krieg gegen die Ukraine erinnert wurden.