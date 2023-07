Die ukrainische Luftwaffe hat über die Unterschiede zwischen den Raketen Kh-32 und Kh-22 informiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben die Raketen Kh-22 modernisiert, indem sie ihnen mehr Genauigkeit und eine größere Reichweite verliehen haben. Dies erklärte der Sprecher des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte Jurij Ihnat während des TV-Marathon.

„Die X-32 ist eine Version der X-22, die vor kurzem (2016) in Russland in Dienst gestellt wurde und deren Reichweite erhöht wurde. Und die Genauigkeit ist vielleicht höher als bei der alten sowjetischen, ungenauen und zerstörerischen Kh-22. Im Prinzip handelt es sich also um eine modernisierte Kh-22. Die Frage ist, wie viele davon hergestellt wurden. Aber die Tatsache, dass sie bereits eingesetzt wurden, ist sicher“, sagte er.

Zuvor hatte Ihnat die Besonderheit der Raketen Onyx genannt, die die Russische Föderation in Odessa angegriffen hat.

H3. Russland verwendet dreimal weniger Kalibras – Ihnat