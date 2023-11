Das ukrainische Parlament hat die Höhe der Verluste für die ukrainische Wirtschaft aufgrund des Luftalarms genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Schaden für einen reinen Tag des Luftalarms für die ukrainische Wirtschaft wird etwa 9 Mrd. Hrywnja betragen. Dies erklärte der Vorsitzende des Ausschusses für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada, Danilo Hetmanzew, am Freitag, den 24. November, auf seinem Telegram-Kanal.

Im vergangenen Jahr betrug der Schaden, der der ukrainischen Wirtschaft durch Alarme entstanden ist, 7 Milliarden Hrywnja pro Tag. In Anbetracht des nominell wachsenden Bruttoinlandsprodukts könnte diese Zahl noch steigen, glaubt der Beamte.

„Wenn man die an das BIP gebundenen Verluste zählt – sie nehmen ständig zu. Aber hier müssen wir das nominell wachsende BIP berücksichtigen – die Nationalbank der Ukraine schätzt, dass das BIP in diesem Jahr 6,63 Billionen Hrywnja betragen wird“, erklärte der Leiter des Parlamentsausschusses.

Wenn wir davon ausgehen, dass während des Alarms die Hälfte der Wirtschaft des Landes zum Stillstand kommt, beläuft sich der Schaden für einen sauberen Tag auf fiktive 9 Milliarden Hrywnja.

„Ein solcher Berechnungsansatz ist ungefähr und kann je nach Region variieren…. Dennoch ist es möglich, das ungefähre Ausmaß der Verluste bei der Bruttowertschöpfung zu schätzen“, fasst Hetmanzew zusammen.

