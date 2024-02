Ukrainische Strafverfolgungsbehörden haben 50 Geländewagen von der EU erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden haben 50 Toyota Prado Geländewagen von der EU erhalten. Dies wurde am Samstag, den 24. Februar bekannt.

Die Autos wurden von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, überreicht. Die Zeremonie fand auf dem Sofia-Platz in Kiew unter Beteiligung des Generalstaatsanwalts Andrij Kostin, des Innenministers Ihor Klymenko und des Chefs der Nationalen Polizei Ivan Vygovskyj statt.

Insbesondere sind 30 Geländewagen für die Nationale Polizei und 20 für die Generalstaatsanwaltschaft vorgesehen.

„Ich freue mich, der Nationalen Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft diese Fahrzeuge übergeben zu können. Ich weiß, dass Sie großartige Arbeit für die Sicherheit und Stabilität in den befreiten Gebieten leisten, und ich möchte, dass diese Fahrzeuge Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen. Ich danke den Männern und Frauen der Ukraine für ihre Tapferkeit. Ich danke Ihnen für das, was Sie tun“, sagte der Präsident der Europäischen Kommission.

Wir erinnern daran, dass Ursula von der Leyen am zweiten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine zu einem Besuch in Kiew eintraf.

Und am Tag zuvor hatte die EU das 13. Paket von Sanktionen gegen Russland verabschiedet. Die Einschränkungen gelten für 106 natürliche und 88 juristische Personen, die für Handlungen verantwortlich sind, die die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen.