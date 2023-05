Ukrainische Streitkräfte: Die Bedrohungslage durch Raketen ist sehr hoch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Angreifer haben am Montag, den 29. Mai, eine Rotation von Raketen im Schwarzen Meer durchgeführt. Insbesondere halten sie Kalibras bereit – die Gesamtsalve besteht aus 16 Raketen. Dies wurde auf der Facebook-Seite des Operationskommandos Süd gemeldet.

„Ja, am Abend, nachdem ein weiterer U-Boot-Raketenwerfer in Bereitschaft versetzt wurde, wurde einer der Überwasser-Raketenwerfer in den Stützpunkt gebracht. Um 21 Uhr befanden sich also drei Raketen auf See – eine über und zwei unter Wasser. Die Gesamtzahl der Salven beträgt 16 Raketen. Das Niveau der Raketengefahr bleibt sehr hoch. „, heißt es in dem Bericht.

Die Sprecherin der UC Süd, Natalia Humenjuk, hatte bereits am Telefon erklärt, dass die nächtlichen russischen Angriffe auf die Ukraine ein Versuch seien, sowohl die Luftabwehrkräfte als auch die Bevölkerung zu schwächen.

„Der Feind bereitet sich darauf vor, mit allem, was er hat, anzugreifen, dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir müssen wachsam und bereit sein, deshalb warnen wir vor einem möglichen Angriff. Es ist wahrscheinlich, dass ein komplexer Angriff mit Raketen und Shahedin durchgeführt wird“, meint sie.