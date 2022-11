Die ukrainischen Streitkräfte in Cherson besiegten eine Kolonne von Invasoren - Arestowytsch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär besiegte eine Kolonne und ein provisorisches Hauptquartier der Russen in der Nähe der Antonow-Brücke in Cherson. Dies berichtete Olexij Arestowytsch, Berater des Präsidialamtes, am Donnerstagabend, den 10. November, in der Sendung Feygin LIVE.

„Sie haben ein provisorisches Hauptquartier und eine Kolonne getroffen, die in der Nähe der Antonovskyi-Brücke stand“, sagte Arestowytsch.

Ihm zufolge wurden bei dem Angriff der ukrainischen Streitkräfte fast 250 russische Militärangehörige getötet.

„Und sie haben einen anderen Ort getroffen, wir arbeiten an ihnen, arbeiten so viel wie möglich“, fügte Arestowytsch hinzu und kommentierte den Rückzug der russischen Truppen…