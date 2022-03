Die ukrainischen Streitkräfte haben 40 % der russischen Truppen in der Ukraine vernichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach zwanzig Tagen Krieg in der Ukraine haben die Verteidiger fast die Hälfte der russischen Armee besiegt, die in unser Land gezogen ist. Dies geht aus einer Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, die in der Nacht zum Mittwoch, 16. März, veröffentlicht wurde.

„Bis zum 15. März 2022 hat der Feind bis zu 40 % der an der so genannten ‚Operation‘ auf ukrainischem Territorium beteiligten Einheiten verloren (vollständig zerstört oder kampfunfähig gemacht)“, heißt es in dem Bericht.

Wie bereits erwähnt, hat der Feind seine Aufgabe, die ukrainische Armee zu besiegen und die Verwaltungsgrenzen der Regionen Donezk und Luhansk zu erreichen, nicht erfüllt. Gleichzeitig versuchen die Angreifer, den Truppenverband durch die zusätzliche Verlegung von taktischen Bataillonsgruppen zu verstärken, die aus den kombinierten Einheiten gebildet wurden, die in den ersten zehn Tagen der Operation Verluste erlitten haben, sowie durch militärische Söldner aus dem Ausland auf das Gebiet der Ukraine.

Darüber hinaus hat die russische Militärführung nach Angaben des Generalstabs beschlossen, die Kadetten der höheren militärischen Bildungseinrichtungen in der Russischen Föderation vorzeitig zu graduieren und sie anschließend an Kampfhandlungen gegen die Ukraine zu beteiligen…