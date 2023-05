Die ukrainischen Streitkräfte haben Angriffe gegen eine Konzentration von Angreifern und Luftabwehrsystemen durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net

Am 27. Mai führte die Luftfahrt der ukrainischen Streitkräfte vier Angriffe auf Gebiete durch, in denen russisches Militärpersonal und militärische Ausrüstung konzentriert waren, sowie drei Angriffe auf russische Flugabwehrraketen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in seinem Abendbericht mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass ukrainische Soldaten im Laufe des Tages drei russische UAVs verschiedener Typen zerstört haben.

„Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie haben ein Gebiet mit einer Konzentration von Waffen und militärischer Ausrüstung, zwei Kontrollpunkte, zwei Munitionslager und eine weitere wichtige feindliche Militäreinrichtung getroffen“, heißt es in dem Bericht.

Der Feind konzentriert seine Hauptanstrengungen weiterhin auf den Versuch, die Regionen Luhansk und Donezk vollständig einzunehmen. Im Laufe des Tages wehrten die Einheiten der Verteidigungskräfte 13 feindliche Angriffe ab.

Die russischen Streitkräfte führten 10 Luftangriffe und etwa 30 Raketenabschüsse durch. Sie feuerten auf ukrainische Stellungen und bewohnte Gebiete.

Die Wahrscheinlichkeit von Raketen- und Luftangriffen in der gesamten Ukraine bleibt hoch, so der Generalstab weiter.

