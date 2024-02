Die ukrainischen Streitkräfte haben mit der Ausgabe von Militäruniformen für Frauen begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Soldatinnen der ukrainischen Streitkräfte haben zum ersten Mal Sätze von Sommerfeldanzügen erhalten, die unter Berücksichtigung der anthropometrischen Parameter von Frauen hergestellt wurden. Darüber berichtete heute, am 1. Februar, der Pressedienst des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

„Die Anzüge werden in den Größen von 40 bis 64, einer Körpergröße von 146 bis 188 Zentimetern und in zwei Füllegruppen hergestellt: II und III. Die Modelle wurden von der zuständigen Einheit der ukrainischen Streitkräfte in Zusammenarbeit mit öffentlichen Organisationen und ukrainischen Herstellern entwickelt. Sie wurden in einer der Militäreinheiten militärischen Forschungstests unterzogen“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass Zehntausende von Frauen in der ukrainischen Armee dienen, etwa 5 Tausend von ihnen – an der Front, und ihre Zahl wird noch steigen.

Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass ein Antrag für den Kauf von 65 Tausend Sets von Frauen-Sommer-Feldanzügen und 100 Tausend Sets von Frauen-Unterwäsche im Jahr 2024 erstellt und beim staatlichen Unternehmen der Beschaffungsagentur des Verteidigungsministeriums eingereicht wurde. Im Januar 2024 wurden die Ausschreibungen für die Beschaffung dieser Artikel bekannt gegeben.

Das Ministerium fügte hinzu, dass die Auslieferung von 50 Tausend Sets von Sommer-Feldanzügen für Frauen an die Truppen bereits begonnen hat.

Foto: Ukrainisches Verteidigungsministerium