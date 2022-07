Die ukrainischen Streitkräfte haben ein Eindringlingsdepot in Tschornobajiwka zerstört - OK Süd

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht vom 12. auf den 13. Juli hat ukrainische Artillerie eine Ansammlung von Kräften in Tschkalowo in der Region Dnipropetrowsk getroffen und ein Munitionsdepot in Tschornobajiwka zerstört. Dies teilte das Einsatzkommando Süd mit.

„Nächtliche Raketen- und Artillerieangriffe unserer Einheiten erfolgten insbesondere auf die Konzentration der feindlichen Kräfte in Tschkalowo und auf das Munitionsdepot in Tschornobajiwka“, heißt es in dem Bericht.

Zweimal zerstörten unsere Flugabwehrraketeneinheiten im Bezirk Nikopol eine Aufklärungsdrohne, mit der der Feind versuchte, unsere Stellungen aufzudecken und sein Feuer zu korrigieren.

Die bestätigten feindlichen Verluste in der Nacht belaufen sich auf 11 Militärangehörige, drei gepanzerte Fahrzeuge und zwei Fahrzeuge. Weitere Verluste werden noch spezifiziert.

Im nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres sind zwei Überwasser- und zwei Unterwasser-Raketenwerfer, bestückt mit 24 Kalibras, sowie zwei große Landungsboote in Bereitschaft, um Raketenangriffe durchzuführen.