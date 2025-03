Die ukrainischen Streitkräfte haben einen russischen Standort in Torezk zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es handelt sich um das Gebiet, in dem die russische 1. Unabhängige Garde-Motorschützen-Brigade des 103. motorisierten Schützenregiments ihre Kräfte konzentriert.

Am 21. März hat die ukrainische Luftwaffe erfolgreich das Gebiet getroffen, in dem die russische 1. Unabhängige Garde-Motorschützen-Brigade des 103. Motorschützen-Regiments ihre Kräfte konzentriert hat, und zwar im Bunker und im Keller des Bunkers in der Stadt Torezk, Region Donezk. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit und veröffentlichte das Video.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Ergebnis des Angriffs spezifiziert ist, aber die Zerstörung des feindlichen Personals und des Ortes seines Verstecks verringert die Effektivität der Einheiten der Streitkräfte der Russischen Föderation in Richtung Torezk erheblich.