Die ukrainischen Streitkräfte haben in einer Woche 4.500 Quadratkilometer geräumt - OK Süd

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Einheiten des Einsatzführungskommandos Süd haben seit Anfang der Woche 179 Siedlungen am rechten Dnjepr-Ufer geräumt, mehr als 4.500 Quadratkilometer. Dies wurde auf der Facebook-Seite des Operationskommandos Süd gemeldet.

In den befreiten Siedlungen in den Regionen Mykolajiw und Cherson führen die Einheiten der Verteidigungskräfte Stabilisierungsmaßnahmen durch, darunter auch Entminungsarbeiten.

„Der Feind hört nicht auf, die Stellungen unserer Einheiten und die an die Kontaktlinie angrenzenden Gebietskörperschaften zu beschießen und Luftaufklärung zu betreiben. Sie setzen auch ihre Angriffe auf kritische Infrastrukturen, zivile Einrichtungen und Gebiete in den hinteren Regionen fort“, heißt es in dem Bericht.