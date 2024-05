Die ukrainischen Streitkräfte haben den Feind teilweise aus Wowtschansk vertrieben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verteidigungsmaßnahmen in den nördlichen und nordwestlichen Vororten von Wowtschansk werden fortgesetzt, teilte der Generalstab mit.

Einheiten der ukrainischen Streitkräfte haben Angriffe russischer Angreifer in der Gegend von Wowtschansk, Region Charkiw, abgewehrt und teilweise aus der Stadt vertrieben. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Mittwoch, den 15. Mai mit.

Die Verteidigungskräfte haben die Offensivaktionen der russischen Angreifer im Gebiet von Wowtschansk zurückgeschlagen und die feindlichen Kräfte teilweise aus der Siedlung vertrieben, die Verteidigungsaktionen in den nördlichen und nordwestlichen Vororten gehen weiter. Daten über feindliche Verluste werden derzeit geklärt, heißt es in dem Bericht.

Im Allgemeinen wurden in Richtung Charkiw drei militärische Zusammenstöße verzeichnet. Der Feind versucht, in Richtung Liptsev anzugreifen. Die feindliche Luftfahrt unternahm zwei Angriffe in den Gebieten der Siedlungen Liptsy und Malaya Danilowka.

Nach Angaben des Generalstabs konzentrieren die Russen seit Beginn des Tages ihre größten Anstrengungen auf die Richtungen Kupjansk und Pokrowka. Die meisten feindlichen Angriffe erfolgten in der Richtung Pokrowskij: hier wehrte das ukrainische Militär 19 Angriffe der Angreifer ab. In der Richtung Orechiwskyj kam es seit Beginn des Tages zu 15 militärischen Zusammenstößen.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass russische Infanteriegruppen in Wolchansk eingedrungen sind und versuchen, im nördlichen Teil der Stadt Fuß zu fassen.

Am Vortag hat das ukrainische Militär verlorene Stellungen zurückerobert und die taktische Lage in einigen Teilen der Kupjanskiy-Richtung verbessert.