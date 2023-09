Die ukrainischen Streitkräfte haben gezeigt, wie sie Andrijivka befreit haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Verteidiger haben ein Video gezeigt, das die Kämpfe um Andrijivka in der Region Donezk zeigt. Unsere Soldaten haben die Siedlung am 15. September befreit. Dies geht aus der Nachricht der 3. separaten Angriffsbrigade auf ihrem Telegram-Kanal am Samstag, den 16. September hervor.

„Der Feind feuerte mit Mörsern, und die Minen kamen immer näher. Die Angreifer jagten den Feind weiterhin mitten auf dem Schlachtfeld – in einem bewohnten Gebiet, in dem es von Russen wimmelte“, heißt es in der Nachricht.

Wir werden daran erinnern, dass am 15. September bekannt wurde, dass die ukrainischen Kämpfer während des Angriffs Andrijiwka in der Region Donezk befreit haben.