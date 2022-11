Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb von zwei Stunden 12 Kamikaze-Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 2. November schoss das ukrainische Militär innerhalb von zwei Stunden 12 von 13 Kamikaze-Drohnen ab, die von den Russen abgeschossen worden waren. Dies berichtet das ukrainische Verteidigungsministerium.

„In der Nacht vom 1. auf den 2. November griff der Feind die Ukraine aus östlicher Richtung mit Shahed-136 Kamikaze-Drohnen an. zwölf der 13 Drohnen wurden von der Luftabwehr in den östlichen und zentralen Regionen des Staates zerstört“, heißt es in der Erklärung.

Dem Ministerium zufolge wurden sechs UAVs von Flugabwehrraketeneinheiten, Flugzeugen und mobilen Feuerteams des Luftkommandos Ost abgeschossen. Weitere sechs wurden im Zuständigkeitsbereich der Luftkommandozentrale unter Beteiligung von Kampfflugzeugen, Flugabwehrraketeneinheiten sowie mobilen Feuerteams der Armee der Streitkräfte der Ukraine und der Territorialen Verteidigungskräfte der Streitkräfte der Ukraine abgeschossen…