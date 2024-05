Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nähe von Awdijiwka eine russische Su-25 abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein weiteres abgeschossenes russisches Flugzeug ist das Werk der geschickten Hände von Soldaten der 110. separaten mechanisierten Brigade, die nach General-Khorunzheg Mark Bezruchko benannt ist.

Das ukrainische Militär hat in Richtung Awdijiwka ein weiteres russisches Su-25 Angriffsflugzeug abgeschossen. Dies wurde am Samstag, den 11. Mai, in der 110. separaten mechanisierten Brigade, die nach General-Chorunzheg Marko Bezruchko benannt ist, gemeldet.

„Noch eine „Suuschka“! Das Bombardement der russischen Flugzeuge geht weiter. Erneut hervorragende Arbeit der Flugabwehrkanoniere der 110. Brigade. Heute haben sie eine weitere SU-25 getroffen. Die Invasoren haben immer noch nicht begriffen, dass es in unserem Himmel nichts zu fliegen gibt. Sie werden weiter fallen. das „Imperium“ muss fallen!“ – heißt es in der Nachricht.