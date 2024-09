Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Region Donezk eine Kolonne von Russen mit HIMARS zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der feindliche Konvoi hielt am Straßenrand an: Die Russen zerstreuten die Lastwagen nicht, sondern machten sich im Gegenteil selbst platt.

Piloten des 14. Bataillons der unbemannten Flugsysteme der Unmanned Aerial Systems Forces richteten HIMARS-Raketengeschütze auf eine Kolonne russischer Lastkraftwagen. Das entsprechende Video wurde vom Pressedienst des Bataillons am Mittwoch, den 25. September auf Facebook veröffentlicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kolonne der Russen am Straßenrand anhielt, während die Angreifer die Fahrzeuge nicht auseinander trieben, sondern – im Gegenteil – platt machten.

„Eine ganze Kolonne des Feindes hielt am Straßenrand an. Es ist nicht bekannt, was der Grund für den Halt war: ob der Kommandant eine Zigarette rauchen ging oder ob etwas kaputt ging. Aber in der Tat konzentrierte sich ein Haufen Lastwagen an einem Punkt“, heißt es in dem Bericht

„Unsere Piloten beschlossen, den Feind an die Grundlagen der militärischen Logistik zu erinnern: Kolonnen können nicht auf halber Strecke gestoppt werden, und noch besser – die Ausrüstung zu zerstreuen. Statt eines Pärchens im Tagebuch erhielten die Rashist ein Sperrfeuer“, stellte das Militär fest.