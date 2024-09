Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Woche vom 22. bis 29. September beliefen sich die Verluste der russischen Armee auf etwa 9.390 Personen.

In der Woche vom 22. bis 29. September haben die Streitkräfte der Ukraine 9390 russische Militärangehörige ausgeschaltet. Außerdem gelang es, 13 Luftabwehrsysteme zu zerstören und 558 Drohnen abzuschießen. Dies berichtete der Kommandeur der Bodentruppen Alexander Pawljuk in Telegram.

„In der Woche vom 22. bis 29. September beliefen sich die feindlichen Verluste auf etwa 9390 Personen“, schrieb er.

Die Waffen und die militärische Ausrüstung der russischen Truppen erlitten erhebliche Verluste:

101 Panzer; * 254 gepanzerte Kampffahrzeuge; * 462 Artilleriesysteme; * 9 Mehrfachraketenwerfer; * 13 Flugabwehranlagen; * 472 Einheiten von Kraftfahrzeugen; * 153 Einheiten von Spezialfahrzeugen. Darüber hinaus hat das ukrainische Militär mindestens 15 feindliche Raketen und 558 Drohnen verschiedener Typen zerstört.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Streitkräfte der Ukraine in den letzten 24 Stunden 1.170 Angreifer ausgeschaltet haben. Seit dem Beginn der groß angelegten Invasion in der Ukraine hat die russische Armee 651810 Soldaten verloren.

In den letzten 24 Stunden wurden 165 militärische Zusammenstöße an der Front verzeichnet. Mehr als ein Viertel davon fiel in der Richtung Pokrovskoe.