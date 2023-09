Die ukrainischen Streitkräfte haben sich zu den Aktionen am linken Ufer des Dnjepr geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Truppen fahren fort, russische Aggressoren auszuschalten, so dass der Streifen vom linken Ufer des Dnjepr mindestens 10-15 Kilometer geräumt wurde. Dies sagte die Leiterin des Gemeinsamen Koordinationspressezentrums der Verteidigungskräfte des Südens Natalia Humenjuk am Donnerstag, den 14. September in einer Fernsehansprache.

„Wir fahren fort, den Feind auszuschalten, so dass der Streifen des linken Ufers auf einer Länge von mindestens 10-15 Kilometern absolut frei von ihm ist. Das wird den Beschuss des rechten Ufers entscheidend verringern und es den Bewohnern der Siedlungen entlang der Küste leichter machen“, sagte Humenjuk.

Ihr zufolge versuchen die Russen jeden Weg zu finden, um die Ukrainer am rechten Ufer des Dnjepr zu terrorisieren. Die ukrainischen Streitkräfte setzen ihre Arbeit zur Abwehr von Bomben fort.

„In den letzten 24 Stunden haben wir in der Zusammenfassung vier (zerstörte, Anm. d. Red.) Panzer verschiedener Modifikationen, verschiedener Modelle. Aber was der Feind hochzieht, zerstören wir weiter. Auch in unserer Zusammenfassung minus 23 Eindringlinge, traditionell minus ein weiteres Boot, drei großkalibrige Geschütze und mehrere Raketenwerfer. Das heißt, sie versuchen, jedes Mittel zu finden, um das rechte Ufer zu terrorisieren“, sagte Humenjuk.

Zuvor hatten die Medien wiederholt berichtet, dass sich die Streitkräfte der Ukraine angeblich auf Brückenköpfen am linken Ufer der Region Cherson verschanzt hätten. Die Militärs ihrerseits haben diese Informationen stets dementiert.