Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Insbesondere gelang es unseren Verteidigern, ein feindliches Flugzeug, einen Hubschrauber, mindestens sechs russische Raketen und 414 OTR-Drohnen zu zerstören.

In der Woche vom 6. bis 13. Oktober haben die Streitkräfte der Ukraine 8.460 russische Militärangehörige ausgeschaltet. Es gelang ihnen auch, acht Flugabwehrsysteme zu zerstören und 414 Drohnen abzuschießen. Dies berichtete der Kommandeur der Bodentruppen Alexander Pawljuk am Sonntag, den 13. Oktober in Telegram.

Im Laufe der Woche beliefen sich die feindlichen Verluste auf insgesamt 8.460 Personen und 1.662 Waffen.

Die Waffen / militärische Ausrüstung der russischen Truppen erlitt erhebliche Verluste:

*

52 Panzer * 197 gepanzerte Kampffahrzeuge * 318 Artilleriesysteme * 15 Mehrfachraketenwerfer * 8 Luftverteidigungsanlagen * 578 Einheiten von Kraftfahrzeugen * 72 Einheiten von Spezialfahrzeugen Außerdem gelang es unseren Verteidigern, ein feindliches Flugzeug, einen Hubschrauber, mindestens sechs russische Raketen und 414 OTR-Drohnen zu zerstören.

Es sei darauf hingewiesen, dass Russland im Laufe des Jahres der Kämpfe um Wuhledar viermal so viele Männer aus den Eliteeinheiten der russischen Marine verloren hat wie in den zehn Jahren des Krieges in Tschetschenien.