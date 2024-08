Die ukrainischen Streitkräfte haben die Zerstörung einer Brücke in der Region Kursk bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine weitere wichtige logistische Einrichtung der Russen am Fluss Seim wurde von Flugzeugen der Luftwaffe getroffen.

Die ukrainische Luftwaffe hat eine weitere Brücke in der Region Kursk zerstört. Dies berichtete am 18. August der Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Mykola Oleshchuk.

„Richtung Kursk. Minus eine weitere Brücke! Die Luftwaffe nimmt dem Feind mit präzisen Luftangriffen weiterhin die logistischen Möglichkeiten, was den Verlauf der Feindseligkeiten erheblich beeinflusst“, stellte er in einer Nachricht zum Video fest.

Wir werden daran erinnern, dass am 6. August die Offensivoperation der Streitkräfte der Ukraine in der Region Kursk in Russland begann.