Ukrainisches Schiff in Seenot im Schwarzen Meer nach Odessa geschleppt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Das ukrainische Kriegsschiff Balta, das am Vortag im Schwarzen Meer in Seenot geraten war, wird nach Odessa geschleppt. Dies teilte der Pressedienst der ukrainischen Marine am Donnerstagmorgen, 14. Oktober, mit.

Das Schiff wird von Rettungsschiffen und -booten der ukrainischen Marine eskortiert.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Personal, das nicht an den Bergungsarbeiten beteiligt war, zum ständigen Einsatzort gebracht wurde. Das Schiff wird nun zu seiner Heimatbasis in Odessa geschleppt. Den Soldaten geht es gut.

Nach Angaben des Pressedienstes war zusätzlich das Personal der Seenotrettungsabteilung der ukrainischen Marine beteiligt, die auf dem Schiff stationiert ist und die Durchführung von Maßnahmen zum Kampf um die Überlebensfähigkeit sicherstellt.