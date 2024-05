Ukrenergo berichtet über die Folgen des nächtlichen Angriffs der Russen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 6. Mai haben die Russen die Ukraine erneut aus der Luft angegriffen. Was sind die Folgen des nächtlichen Angriffs für das ukrainische Stromnetz, berichtete Ukrenergo

In der Nacht haben die Russen einen Raketen- und Drohnenangriff in der Region Sumy gestartet. Unter der beschädigten zivilen Infrastruktur befand sich auch eine Hochspannungsanlage der NPC Ukrenergo.

Dies meldete Ukrenergo am Morgen des 6. Mai.

Wie die Stromingenieure mitteilten, begannen die Notreparaturen unmittelbar nach der Aufhebung des Alarms.

„Die Reparaturteams von Ukrenergo arbeiten daran, die Stromversorgung der Verbraucher schrittweise wiederherzustellen“, hieß es in der Erklärung. Russland greift auch weiterhin Stromanlagen in der Region Charkiw an. Am Abend des 5. Mai wurden die Anlagen eines lokalen regionalen Stromversorgers von den Verteidigungskräften abgeschaltet.

Der größte Teil davon wurde bereits wieder in Betrieb genommen, aber die vollständige Wiederherstellung der Stromversorgung wird durch die Kämpfe in der Nähe von Energieinfrastruktureinrichtungen behindert. Die Reparaturen werden je nach Sicherheitslage durchgeführt.