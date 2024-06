Ukrenerho hat die Zeitpläne für Lichtausfälle aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Morgen, am 29. Juni, wird Oblenergos stündliche Stromausfälle von 00:00 bis 24:00 Uhr anordnen.

Am Freitag, den 29. Juni, werden die stündlichen Stromausfälle in der Ukraine den ganzen Tag über in Kraft sein. Dies teilte der Pressedienst von Ukrenerho mit.

„Morgen, am 29. Juni, werden die Oblenergos stündliche Stromabschaltungen von 00:00 bis 24:00 Uhr anordnen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Bürger, die nach diesem Zeitplan Licht haben werden, werden dringend gebeten, es sorgfältig zu verbrauchen.

Die Stromversorgung für kritische Infrastruktureinrichtungen wird nicht eingeschränkt, so das Unternehmen.

Nach den Prognosen der Energieingenieure wird der Juli die schwierigste Zeit für das Energiesystem der Ukraine sein. Zu dieser Zeit werden die Kernkraftwerke planmäßig repariert.

Jede Region ist dabei, die Liste der kritischen Infrastruktureinrichtungen mit garantierter Stromversorgung zu aktualisieren. Dieser Prozess wird voraussichtlich bis zum 1. Juli abgeschlossen sein.