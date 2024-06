Ukrhydroenergo plant die Wiederherstellung von 1 GW Kapazität vor dem Winter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Bau von 2.500 MW neuer Kapazität ist geplant – die Fertigstellung des Dniester-Kraftwerks und der Bau des Kanev-Kraftwerks.

Kurzfristig plant Ukrhydroenergo die Wiederherstellung von 1 GW an Kapazitäten für die normale Herbst-Winter-Periode. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Mittwoch, den 19. Juni mit.

„Langfristig ist der Bau von 2500 MW neuer Kapazitäten geplant (Fertigstellung des Dniester-Wasserkraftwerks und Bau des Wasserkraftwerks Kanevskaya – Anm. d. Red.). Darüber hinaus ist das Schlüsselprojekt die Sanierung des Kakhovskaya HPP“, heißt es in der Erklärung.

Das Unternehmen intensiviert auch die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, um die Energieinfrastruktur so schnell wie möglich wiederherzustellen, sowie die Anhäufung von Wasserressourcen, um das Energiesystem in schwierigen Monaten zu unterstützen.

Ukrhydroenergo erinnerte daran, dass etwa 45 Prozent der Kapazitäten durch Russland zerstört wurden.

Insgesamt gab es seit Beginn der groß angelegten Invasion der Russischen Föderation auf die Stationen von Ukrhydroenergo 118 Raketenangriffe.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass russische Truppen am 6. Juni 2023 den Staudamm des Kraftwerks Kakhovskaya in die Luft gesprengt haben, was zu einer großflächigen Überflutung von Gebieten in der Region Cherson führte und der Ukraine erheblichen ökologischen, wirtschaftlichen und humanitären Schaden zufügte.

Ukrhydroenergo hat ein Projekt für den Bau eines temporären Wasserbauwerks an der Stelle des zerstörten Kakhovskaya HPP vorbereitet.