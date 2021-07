Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der „*Onlinezeitung Westi*(Zeitung Westi: Ukroboronprom kehrt in die Rangliste der größten Waffenhersteller zurück). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

„Ukroboronprom ist in die Top 100 der weltweiten Waffenhersteller zurückgekehrt, in denen es auf Platz 97 rangierte. Nach eigenen Angaben ist der Staatskonzern seit 2017 nicht mehr in diesem Ranking vertreten. Und es ist möglich, dass dies nicht mehr der Fall sein wird, da Ukroboronprom liquidiert werden soll.

„Zu den Top 100 Unternehmen der Verteidigungsindustrie, basierend auf den Ergebnissen des letzten Jahres, gehören diejenigen, die Waffen und militärische Ausrüstung im Wert von 600 Mio. Dollar und mehr verkauft haben“, so Ukroboronprom. Die Rangliste wird jährlich von Defense News erstellt, einer renommierten US-Publikation, die sich auf militärische und technische Zusammenarbeit sowie die Verteidigungsindustrie spezialisiert hat.

Darüber hinaus erinnerte der Staatskonzern daran, dass Ukroboronprom das Jahr 2020 mit Gesamteinnahmen aus dem Verkauf von Waffen und militärischer Ausrüstung in Höhe von 650 Mio. USD abgeschlossen hat. Nun sagen Experten voraus, dass die Top 2021 Unternehmen der Rüstungsindustrie mit einem Gesamtumsatz aus dem Verkauf von Waffen und militärischer Ausrüstung von etwa 1 Mrd. Dollar umfassen wird. Ob Ukroboronprom in der neuen Rangliste enthalten sein wird, kann der Konzern nicht vorhersagen, stellt aber fest, dass in diesem Jahr zum ersten Mal 19 Waffenhersteller in der Rangliste erschienen sind.

In diesem Jahr belegte die Ukraine den zwölften Platz unter den 25 größten Waffenexporteuren der Welt. Und das Volumen des internationalen Waffenhandels hat sich im Zeitraum 2016-2020 nicht verändert (im Vergleich zu den Zahlen der letzten fünf Jahre).