Ukrsalisnyzja hat für die Feiertage einen Zug Kiew-Slawske in Betrieb genommen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrsaliznytsia hat für die Neujahrsfeiertage den Zug Nr. 745/746 Kiew-Slawske bestellt, der die Fahrgäste in die Berge bringt und bei Beginn der Ausgangssperre in die Hauptstadt zurückkehrt. Dies berichtet der Pressedienst Ukrsalisnyzja.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Zug ab dem 30. Dezember täglich um 5:59 Uhr in Kiew abfährt und um 13:55 Uhr in Slavske ankommt. Die Rückfahrt wird um 14:10 Uhr beginnen und um 22:07 Uhr in der Hauptstadt ankommen.

Der Zug wird die Bahnhöfe Svyatoshyno, Korosten, Dubno, Podzamche, Lwiw, Stryi und Skole passieren.

Tickets können bereits über die Ukrsalisnytsya-App, den Chat-Bot und die Website verkauft werden…