In den Unterkarpaten ist eine Rettungsaktion nach einem Lawinenabgang abgeschlossen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Transkarpatien haben Retter eine Gruppe von Touristen, die am Sonntag in der Nähe des Dorfes Volovets am Hang des Berges Plai in der Region Transkarpaten von einer Lawine mitgerissen wurden, von der Borzhava-Wiese in das Dorf Huklivy hinabgelassen. Dies meldete der Pressedienst des Staatlichen Katastrophenschutzes am Sonntagabend, 23. Januar.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich der verletzte Tourist auf eigene Faust in eine medizinische Einrichtung begibt.

„Um 18:45 Uhr wurden Retter aus dem Gebirgstal Borzhava (Plai Piste) in das Dorf Huklivy 9 Touristen (1 von ihnen verletzt, die zu einer medizinischen Einrichtung auf eigene Faust gehen wird. Der Gesundheitszustand ist zufriedenstellend“, heißt es in der Erklärung.