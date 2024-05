Das USDA geht davon aus, dass die Ernte in der Ukraine kleiner ausfallen wird als im letzten Jahr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Für die Ukraine prognostizieren die Analysten des US-Ministeriums, dass die Weizenernte um 8,7 Prozent auf 21 Mio. Tonnen zurückgehen wird.

Nach Ansicht amerikanischer Experten des US-Landwirtschaftsministeriums wird die Getreideernte in der Ukraine, die das wichtigste Exportpotenzial für die ukrainische Agrarindustrie darstellt, geringer ausfallen als bisher prognostiziert. Darüber am Sonntag, 12. Mai, in dem Bericht der Organisation gesagt.

„In der Ukraine wird die diesjährige Getreideernte nicht mehr als 21 Millionen Tonnen Weizen und 27 Millionen Tonnen Mais betragen. Fast 33 Mio. Tonnen werden die Futterpflanzen unter den Getreidearten ausmachen“, sagen die Experten voraus.

Sie geben an, dass es weniger Mais geben wird, weil die Anbauflächen zurückgehen und die Erträge sinken.

Neben der Ukraine wird auch in der Türkei und den EU-Ländern ein Rückgang der Weizenerträge vorhergesagt.

Es wird festgestellt, dass Australien, Argentinien, die USA, Kasachstan und Kanada ihre Weizenexporte steigern. Generell erwarten die USDA-Analysten, dass die weltweite Getreideproduktion im nächsten Wirtschaftsjahr um 1,1% steigen wird.

Im vergangenen Herbst stellte USAID den ukrainischen Landwirten 12 Tausend Tonnen Düngemittel für die Herbstaussaat zur Verfügung.

